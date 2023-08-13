США, 13 августа, 2023, 12:26 — ИА Регнум. В американском штате Гавайи на острове Мауи из-за природных пожаров погибли 93 человека, сообщило 13 августа Reuters.

Kevin Fujii/Keystone Press Agency/Global Look Press

Этот пожар стал самым смертоносным лесным пожаром в США за более чем столетие. Он сровнял с землей исторический курортный город Лахайну, уничтожив здания и автомобили.

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Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям оценило стоимость восстановления Лахайны в $5,5 млрд. Огонь повредил и уничтожил более 2200 строений, сжёг более 2100 акров (850 га).

Губернатор Гавайев Джош Грин заявил, что число погибших будет ещё расти.

Со своей стороны начальник полиции округа Мауи Джон Пеллетье рассказал, что кинологи с собаками, обученными искать тела, обследовали в руинах Лахайны ещё только 3% района поиска.

Генеральный прокурор Гавай Энн Лопес объявила о начале проверки принятия местными чиновниками решений до и во время пожара. Грин отметил, что он санкционировал проверку реагирования на чрезвычайные ситуации.

«Со временем мы сможем выяснить, могли ли лучше защитить людей», — отметил он и добавил, что многочисленные пожары и опасные ветры создали чрезвычайно сложные условия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Грин информировал о 89 погибших при пожаре на Гавайях. Пожары в Мауи в начале августа уничтожили целые города, в том числе Лахайну — бывшую столицу бывшего независимого королевства.

10 августа российское посольство запросило у Госдепа данные о наличии среди погибших граждан России.