Вашингтон, 14 августа, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях. Об этом 14 августа сообщает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

Возвращаясь с отдыха на пляже, Байден остановился на секунду перед журналистами, чтобы выслушать вопрос, но отказал им, улыбнувшись и махнув рукой.

По данным на 13 августа, природные пожары на Гавайях привели к гибели не менее 93 человек. Пожар стал самым смертоносным лесным пожаром в истории США за более чем столетие. Огонь сжёг более 2100 акров (850 га), разрушил или повредил более 2,2 тыс. построек, не менее 4,5 тыс. человек в связи с произошедшим нуждаются во временном жилье.

Газета The New York Times написала, что от жителей острова Мауи, где уже несколько дней бушуют природные пожары, массово поступают жалобы на недостаточную помощь от властей.

Также сообщалось, что стоимость восстановления строений, уничтоженных пожарами, может обойтись как минимум в 5,52 млрд долларов США. При этом член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) обратила внимание на то, что Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США недополучило финансирование в размере $4 млрд, в то время как вашингтонская администрация выделяет огромные средства на военную помощь Украине.