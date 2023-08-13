Гавайи, США, 13 августа, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Стоимость восстановления строений, уничтоженных пожарами на Гавайских островах, может обойтись как минимум в 5,52 миллирда долларов США. Об этом 12 августа сообщили власти округа Мауи в социальных сетях.

Niklas Freidwall Пожар

Согласно статистике, опубликованной властями округа Мауи, 2170 строений на острове были уничтожены либо повреждены. Из общего числа пострадавших зданий 86% — жилые. На восстановление потребуется около 5,52 миллиарда долларов.

При этом член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) обратила внимание на то, что Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США недополучило финансирование в размере $4 миллиарда, а город Лахайна на Гавайях нуждается в помощи после разрушительного пожара, фактически уничтожившего этот населённый пункт. И на фоне этих проблем Тейлор-Грин потребовала пресечь выделение $24 миллиардов на помощь Украине, как того требует президент США Джозеф Байден.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожар на Гавайях стал самым смертоносным в новейшей истории США: количество жертв пожара составило уже 89 человек. Губернатор Гавайев Джош Грин уточнил, что ещё не проводилось разбора завалов в пострадавших городах штата, а сотни людей числятся без вести пропавшими.

На настоящий момент шесть пожаров действуют на Мауи и на Большом острове, официальные лица заявили, что пожар в Лахайне локализован на 85%. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.