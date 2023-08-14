Москва, 14 августа, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Роскосмос опубликовал первые снимки, сделанные камерами бортового телевидения СТС-Л на борту станции «Луна-25».

Фото: ИКИ РАН

«Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале госкорпорации.

На снимках видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и Луны, куда станция скоро долетит. Также на одном из снимков видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа к естественному спутнику Земли была запущена первая в современной истории России автоматическая станция. 12 августа станция «Луна-25» успешно провела первую коррекцию полёта к Луне. Двигательная установка станции включилась в 16:00 мск и проработала в течение 46 секунд.

Прилунение станции должно произойти 21 августа. «Луна-25» сядет в районе Южного полюса естественного спутника Земли, где учёные предполагают наличие большого количества воды. После этого она должна проработать в течение года и отработать мягкую посадку в этом районе Луны для создания задела для новых полётов.

Это первый за почти полвека запуск отечественной станции на Луну, отмечали в Роскосмосе. Миссия «Луна-24» проводилась ещё в 1976 году. Но следующие станции должны отправиться к естественному спутнику довольно скоро. По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, следующий запуск может состояться в 2027 году.