Москва, 12 августа, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» успешно провела первую коррекцию полёта к естественному спутнику Земли. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Иван Шилов ИА Регнум

«Двигательная установка «Луны-25» включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд», — проинформировали в корпорации.

Межпланетный космический аппарат запустили в ночь на 11 августа с космодрома Восточный с помощью ракеты «Союз-2.1б». Перед запуском в Хабаровской области в районах предполагаемого падения ступеней ракеты всех эвакуировали. Все четыре упавшие ступени нашли.

Посадку станции на Луну запланировали на 21 августа. В первые часы она передаст на Землю первые снимки.

Цель станции — район Южного полюса спутника Земли. Планируется, что «Луна-25» проработает в течение года. Она будет отрабатывать мягкую посадку в район Южного полюса, чтобы создать задел для новых полётов.