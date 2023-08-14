Москва, 14 августа, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-29 поднимался на перехват норвежского самолёта над Баренцевым морем, нарушения границы не допущено. Об этом 14 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Михаил Терещенко /Известия Истребитель МиГ-29

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря воздушную цель, которая приближалась к границе РФ.

Для опознавания цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава сил Северного флота, дежурных по противовоздушной обороне.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что при приближении российского истребителя иностранный самолёт выполнил разворот, нарушения границы РФ не было допущено.

В военном ведомстве подчеркнули, что МиГ-29 выполнял полёт в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранным воздушным судном.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа самолёт-разведчик ВВС Швеции Gulfstream IV SP Korpen совершил разведывательный полёт в воздушном пространстве Финляндии вдоль российской границы. Самолёт летал туда-обратно над озером Инари на севере Финляндии, затем повернул на юг и двигался вдоль границы РФ.

В июне два Су-27 Вооружённых сил РФ сопроводили самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» Военно-воздушных сил Великобритании над Чёрным морем. При приближении российских самолётов иностранные борта развернулись в сторону от государственной границы страны.