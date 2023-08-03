Москва, 3 августа, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Самолёт-разведчик ВВС Швеции Gulfstream IV SP Korpen совершил разведывательный полёт в воздушном пространстве Финляндии вдоль российской границы. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные ресурса flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов.

Минобороны РФ/ТАСС

По информации агентства, самолёт летал туда-обратно над озером Инари на севере Финляндии, затем повернул на юг и двигался вдоль российской границы.

Отмечается, что воздушное судно базируется на аэродроме под Линчёпингом на юге Швеции.

Агентство приводит слова эксперта по воздушной авиации Миикка Хулта, который уточнил, что это первый подобный полёт шведского самолёта, ранее разведывательные полёты в Финляндии выполнялись воздушными судами США.

Как передавало ИА Регнум, в июне два Су-27 Вооружённых сил России сопроводили самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» военно-воздушных сил Великобритании над Чёрным морем. При приближении российских самолётов иностранные борта развернулись в сторону от государственной границы страны. Истребители ВС России вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения воздушного пространства.