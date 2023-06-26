Москва, 26 июня, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Два Су-27 Вооружённых сил России сопроводили самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» военно-воздушных сил Великобритании над Чёрным морем. Об этом 26 июня сообщили в Министерстве обороны России.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Многоцелевые истребители Су-27

При приближении российских самолётов иностранные борта развернулись в сторону от государственной границы страны. Истребители ВС России вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения воздушного пространства.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи Су-27 действовали чётко в соответствии со всеми правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения или сближения с иностранными самолётами. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815819" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Су-27 ВС России сопроводили самолёт-разведчик RC-135 над Чёрным морем

Ранее ИА Регнум сообщало, что российский Су-27 отогнал немецкий самолёт от границ России. 12 апреля средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к границе страны, с целью недопущения пересечения в воздух подняли истребитель из состава сил Западного военного округа. Российский экипаж определил цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С ВМС Германии и не допустил нарушения государственной границы.

Boeing RC-135 — крупный стратегический разведывательный самолёт, сконструированный The Boeing Company в США. Создан на базе транспортника C-135 Stratolifter и заправщика KC-135 Stratotanker и задействован Военно-воздушными силами США и Великобритании. RC-135 участвовал во всех военных операциях США, в том числе во Вьетнаме, Гренаде, Ливии, Панаме, Югославии и других. Во время холодной войны самолёт выполнял наблюдение за советскими системами ПВО.