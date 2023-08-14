Вашингтон, 14 августа, 2023, 15:41 — ИА Регнум. С начала конфликта на Украине США и ЕС активно пытались настроить Сербию против России, но им это не удалось. Об этом 14 августа сообщил телеканал CNN.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич

Отмечается, что с начала конфликта цели Запада достигнуты не были, Сербия отказалась присоединяться к европейским санкциям против России.

Автор статьи указал, что, вопреки ожиданиям западных стран, Сербия не стала ближе к Евросоюзу и НАТО, она не отдалилась от России.

По словам депутата и председателя Комитета по иностранным делам Великобритании Алисии Кернс, ранее шли разговоры о том, что президент Сербии Александр Вучич может присоединиться к санкциям в отношении России и покажет, что он действительно на стороне Запада.

Депутат пожаловалась, что этого не произошло.

«Нам говорили, что он не пойдёт на сближение с Россией. Он подписал соглашение о безопасности с Путиным в сентябре. Раз за разом он смеётся в лицо Западу», — приводит телеканал её слова.

Как передавало ИА Регнум, президент Сербии Александр Вучич заявил 2 июля, что Белград не будет вводить антироссийские санкции настолько долго, насколько сможет.

Ранее президент Сербии заявил, что практически каждый лидер стран коллективного Запада при встрече требует от него ввести санкции в отношении России. Вучич отметил, что уже привык к этому, что это уже вместо «добрый день», и акцентировал, что Белграду уже больше года удаётся сдерживать натиск и не вводить санкции, хотя давление и ультиматумы не редкость.

11 августа Вучич отметил, что западные страны, которые объединились для помощи Украине и поставок вооружений Киеву, даже вместе не смогут одержать победу над Россией на поле боя. Ранее Вучич отметил, что победа России в конфликте с Украиной будет означать поражение и Запада, и НАТО. По его мнению, в этой ситуации ни одна из сторон не может позволить себе проиграть.

Позднее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что в конфликте на Украине против России практически в открытую ведёт военные действия вся система НАТО. Он подчеркнул, что у российской стороны достаточно сил для достижения целей спецоперации и для того, чтобы добиться мира на своих условиях.