Белград, 11 августа, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Западные страны, которые объединились для помощи Украине и поставок вооружений Киеву, даже вместе не смогут одержать победу над Россией на поле боя. Об этом 11 августа заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Президент Сербии Александр Вучич

«Запад даже всеми силами не сможет победить Россию на поле боя», — сказал он.

Сербский лидер отметил, что при этом он не уверен в том, что Россия сможет достичь каких-то результатов на поле боя и получить от этого какие-то политические результаты.

«В этой связи самым оптимальным вариантом является как можно более скорое достижение перемирия», — предположил Вучич.

По его мнению, сейчас украинский конфликт перешел в стадию «на истощение», в связи с чем власти Сербии внимательно следят за различными мирными инициативами и надеются на перемирие, отвечающее также и интересам США и позволяющее стабилизировать глобальную экономику.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля Вучич отметил, что победа России в конфликте с Украиной будет означать поражение и Запада, и НАТО. По его мнению, в этой ситуации ни одна из сторон не может позволить себе проиграть.

Позднее сербский лидер заявил, что Украина является для Сербии дружественный страной. Он уточнил, что у Белграда никогда не было конфликтов и проблем с Киевом.

Позднее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что в конфликте на Украине против России практически в открытую ведёт военные действия вся система НАТО. Он подчеркнул, что у российской стороны достаточно сил для достижения целей спецоперации и для того, чтобы добиться мира на своих условиях.