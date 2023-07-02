Белград, 2 июля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил 2 июля, что Белград не будет вводить антироссийские санкции настолько долго, насколько сможет.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

«Сербия не будет вводить санкции против России, сколько выдержит. До сих пор мы выдержали полтора года», — заявил сербский лидер в эфире TV Prva.

Вучич подчеркнул, что исключительно самостоятельное принятие решений лежит в основе поддержки национальных интересов страны.

Ранее президент Сербии заявил, что практически каждый лидер стран коллективного Запада при встрече требует от него ввести санкции в отношении России. Вучич отметил, что уже привык к этому, что это уже вместо «добрый день», и акцентировал, что Белграду уже больше года удаётся сдерживать натиск и не вводить санкции, хотя давление и ультиматумы не редкость.

ИА Регнум сообщало 20 июня, что министра экономики Сербии Раде Басту исключили из партии «Единая Сербия» за призывы ввести санкции против России. Как стало известно, он призывал к этому всё сербское правительство и всех министров. По словам Басты, Белград находится под огромным давлением со стороны Запада из-за того, что не присоединяется к санкциям.