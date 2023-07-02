Вучич пообещал как можно дольше не вводить санкции против России
Президент Сербии Вучич пообещал как можно дольше не вводить санкции против России
Белград, 2 июля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил 2 июля, что Белград не будет вводить антироссийские санкции настолько долго, насколько сможет.
«Сербия не будет вводить санкции против России, сколько выдержит. До сих пор мы выдержали полтора года», — заявил сербский лидер в эфире TV Prva.
Вучич подчеркнул, что исключительно самостоятельное принятие решений лежит в основе поддержки национальных интересов страны.
Ранее президент Сербии заявил, что практически каждый лидер стран коллективного Запада при встрече требует от него ввести санкции в отношении России. Вучич отметил, что уже привык к этому, что это уже вместо «добрый день», и акцентировал, что Белграду уже больше года удаётся сдерживать натиск и не вводить санкции, хотя давление и ультиматумы не редкость.
ИА Регнум сообщало 20 июня, что министра экономики Сербии Раде Басту исключили из партии «Единая Сербия» за призывы ввести санкции против России. Как стало известно, он призывал к этому всё сербское правительство и всех министров. По словам Басты, Белград находится под огромным давлением со стороны Запада из-за того, что не присоединяется к санкциям.