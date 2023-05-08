Белград, 9 мая, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что практический каждый представитель стран Запада при встрече по любому вопросу требует ввести санкции в отношении России.

Kremlin.ru Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич

Вучич акцентировал, что Белграду уже больше года удаётся сдерживать натиск и не вводить санкции. Хотя давление и ультиматумы разного рода не редкость.

«Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как «добрый день», — о санкциях против России. Вероятно, это у них называется политическая повестка», — цитирует президента Happy TV.

Как сообщало ИА REGNUM, в Швейцарии зафиксировали 130 предполагаемых нарушений санкционного режима, действующего в отношении России, заявила глава швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда.