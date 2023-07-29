Белград, 29 июля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что победа России в конфликте с Украиной будет означать поражение и Запада, и Североатлантического альянса. Об этом он сказал в эфире телеканала TV Prva в субботу, 29 июля.

IMAGO/Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич

«Боюсь, что ни одна из сторон не может позволить проиграть. С одной стороны, Путин не должен проиграть, Запад не должен проиграть, то есть Украина не должна проиграть, потому что тем самым потерпит поражение Америка и Евросоюз, то есть НАТО и коллективный Запад», — заявил сербский лидер, добавив, что боевые действия проверяют терпение сторон.

Вучич обеспокоился направлением, в котором развивается конфликт, — по его мнению, когда «прорвутся какие-то рубежи», произойдёт катастрофа. Ранее он отметил, что напряжение в зоне специальной военной операции продолжает нарастать, но ещё не достигло пика. При этом Вучич сообщил, что армия Сербии детально изучает события на Украине, тем самым повышая уровень своей боеготовности.

Ранее президент Сербии выразил опасения в связи с возможной эскалацией украинского конфликта из-за контрнаступления ВСУ. 12 июня Вучич заявил, что оно будет набирать силу, но ответ России будет не менее сильным. Сербский лидер назвал Украину дружественным Сербии государством, так как Киев не признаёт независимость самопровозглашённого Косова. В то же время, как он указал, Белград не вводит санкции в отношении Москвы и продолжает придерживаться этой позиции.