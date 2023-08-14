Москва, 14 августа, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время, сообщил 14 августа помощник президента России Максим Орешкин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация», — написал он в авторской колонке для ТАСС.

По его словам, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения.

«В интересах российской экономики сильный рубль», — добавил Орешкин.

Помощник президента считает, что основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика.

14 августа курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

10 августа Центробанк объявил о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. В ЦБ отметили, что цель этого решения — стабилизировать финансовые рынки.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил ИА Регнум, что если Банк России и Министерство финансов не предпримут серьёзных мер, то доллар может подорожать более чем до 100 рублей, а евро — до 110 рублей.