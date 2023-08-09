Москва, 9 августа, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Центробанк прекращает покупать иностранную валюту на внутреннем рынке с 10 августа. Это сообщение опубликовали на сайте регулятора.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Принял решение с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что цель этого решения — стабилизировать финансовые рынки. Возобновление покупки иностранной валюты будет зависеть от развития обстановки. Приобретение валюты в рамках решений, отложенных в 2023 году, будет проходить с учётом бюджетного правила.

«Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет», — добавили в ЦБ.

В то же время Центробанк продолжит продавать иностранную валюту на внутреннем рынке по операциям, связанным с использованием накоплений Фонда национального благосостояния.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа доллар США на Московской бирже подорожал до 98,03 рубля. Он впервые превысил отметку 98 рублей с 25 марта 2022 года. В течение дня курс рубля снизился до 97,97 рубля. Курс евро вырос до 107,7 рубля, юаня — до 13,553 рубля.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев в беседе с ИА Регнум заявил, что Центробанку нужно принимать серьёзные меры для укрепления российской валюты, в противном случае курс доллара может превысить отметку 100 рублей, а евро — 110 рублей.

Эксперт объяснил снижение курса рубля сокращением объёма экспорта, приведшего к снижению валютных поступлений, а также ростом объёма импорта. Алиев также заявил, что на это влияет сезон отпусков, когда многие расходуют валютные резервы.