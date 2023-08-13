Белгород, 13 августа, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Попытку украинской армии совершить террористическую атаку с помощью беспилотника на объекты в Белгородской области успешно пресечена российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 13 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Очередную попытку осуществить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории России украинские власти совершили 13 августа около 22:00 мск. По данным Минобороны РФ, беспилотник самолётного типа обнаружен и уничтожен российскими средствами ПВО над территорией Белгородской области.

Уточняется, что пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотника нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Белгороде повреждения получили пять квартир и 16 автомобилей, предположительно, в результате атаки беспилотника. Заключение о техническом состоянии дома будет получено 14 августа, после чего начнутся восстановительные работы.

Кроме того, Минобороны сообщало о двух попытках киевских властей совершить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории России с помощью БПЛА. Обе попытки были пресечены, беспилотники обнаружены и уничтожены средствами ПВО.