Белгород, 13 августа, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Повреждения получили пять квартир и 16 автомобилей, предположительно, в результате атаки беспилотника в Белгороде. Об этом 13 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уточненная информация по ЧП на Есенина в Белгороде. Завершается снятие обломков и поврежденных плиток фасада. Поквартирный обход завершен. Всего повреждены 5 квартир (выбиты окна) и 16 машин», написал Гладков.

Глава региона уточнил, что 14 августа будет оформлено заключение о техническом состоянии дома, после чего начнутся восстановительные работы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в жилом доме, расположенном на улице Есенина в Белгороде, после взрыва осыпались плитки с фасада, пострадало остекление, а также повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

По предварительным данным, взрыв произошёл в результате атаки БПЛА. Пострадавших в результате ЧП нет.

В этот же день, 13 августа, Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО в 13:30 мск сбили беспилотник ВСУ самолётного типа в небе над Белгородской областью.

Кроме того, около 11:00 мск силы ПВО сбили над территорией Белгородской области дрон самолётного типа ВСУ, с помощью которого киевские власти пытались осуществить террористическую атаку. В обоих случаях в результате попытки террористической атаки никто не пострадал.