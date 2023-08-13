Вашингтон, 13 августа, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Успешное наступление российской армии в Харьковской области на фоне неудачных действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожье станет страшным ударом для киевских властей. Об этом заявил американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в интервью The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На это стоит обратить внимание. Если русские добьются здесь успеха, это будет важным событием», — сказал Канчиан.

По мнению эксперта, переход территорий под контроль российских военных станет серьезной проблемой для ВСУ и разочарует западных союзников Киева. Также, как отметил американский полковник, это будет крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил.

Как сообщало 13 августа ИА Регнум, в США заявили, что Запад и Украина начали осознавать, что у них нет возможности выйти победителями в противостоянии с Россией. По мнению радиоведущего Скотта Хортона, тактика ВСУ сводится к тому, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи на поле боя, чтобы Запад продолжил поставки вооружений.

Также в июле подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что Украина не сможет победить в военном конфликте с Россией ни сейчас, ни в ближайшем обозримом будущем. Эксперт назвал попытку контрнаступления украинской армии катастрофической неудачей.

Минобороны России сообщило 4 августа, что за два месяца контрнаступления ВСУ не смогли добиться никаких успехов ни на одном из тактических направлений и понесли тяжёлые потери — свыше 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники.

А 12 августа бывший советник главы минобороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинской армии грозит крах из-за наступления российской армии в Харьковской области и нежелания воевать у бойцов ВСУ.