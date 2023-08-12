Вашингтон, 12 августа, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Украинской армии грозит крах из-за наступления российской армии в Харьковской области и нежелания воевать у бойцов ВСУ. Об этом 12 августа заявил бывший советник главы минобороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

Peter Druk/Global Look Press

«Украина находится на грани краха. Русские ещё не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области и успешно продвигаются», — сказал он.

Эксперт уточнил, что сдача в плен среди украинских военных обретает массовый характер, так как они недовольны плохим обращением с ними и действиями Киева.

«Во многих случаях украинские командиры связывались с российскими военными и говорили, что собираются сдаться в плен», — пояснил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа сдавшийся в плен украинский военный Юрий Романюк рассказал, что на Украине уже практически не осталось способных воевать мужчин, и многие из них уже сбежали за границу. По его словам, из-за этого киевские власти вынуждены забирать на фронт возрастных и больных и бросать их в бой.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен группами вплоть до взвода на запорожском направлении. Он уточнил, что это стало происходить в течение последнего месяца.