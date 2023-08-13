Вашингтон, 13 августа, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Запад и Украина начали осознавать, что у них нет возможности выйти победителями в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Западные СМИ сходятся во мнении, что ничего не получилось», — сказал он.

Хортон добавил, что если бы украинским военным удалось добраться до побережья Азовского моря, их бы там окружили и уничтожили. Журналист подчеркнул, что тактика Вооружённых сил Украины (ВСУ) сводится к тому, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи на поле боя, чтобы Запад продолжил поставки вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, украинское агентство УНИАН заявило в материале, что военное руководство НАТО виновно в провале контрнаступления ВСУ. Авторы издания также сообщили, что натовские советники пытаются оправдываться, говоря, что проблема кроется не в доктринах и советниках НАТО, а в самих украинских военных.

В июле подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина не сможет победить в военном конфликте с Россией ни сейчас, ни в ближайшем обозримом будущем. Эксперт назвал попытку контрнаступления украинской армии катастрофической неудачей. По его словам, попытки ВСУ достигнуть победы станут причиной того, что ещё больше жителей Украины прольют свою кровь.

Также профессор университета Сержи-Понтуаз, редакционный директор французского ежемесячного издания Courrier des Strateges Эдуар Юссон заявил, что украинские военные не сумели показать каких-либо весомых результатов за шесть недель с начала контрнаступления.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал 11 июля, что украинские военные понесли тяжёлые потери с момента начала контрнаступления. Он сообщил, что ВСУ с 4 июня потеряли свыше 26 000 военнослужащих и трёх тысяч единиц различного вооружения.

Президент России Владимир Путин 21 июля подчеркнул, что украинский мобилизационный ресурс стремительно истощается, а контрнаступление полностью безрезультатно. Он добавил, что уже очевидна разочарованность западных кураторов.

А 4 августа Минобороны России сообщило, что за два месяца контрнаступления ВСУ не смогли добиться никаких успехов ни на одном из тактических направлений и понесли тяжёлые потери — свыше 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники.