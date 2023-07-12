Вашингтон, 12 июля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Украина не сможет победить в военном конфликте с Россией ни сейчас, ни в ближайшем обозримом будущем. Такое мнение 12 июля высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Горькая правда такова, что ни сейчас, ни в обозримом будущем нет реальных путей к военной победе Украины, независимо от того, сколько самолетов, танков и ракет может предоставить Запад», — отметил он.

Эксперт назвал попытку контрнаступления украинской армии катастрофической неудачей, во время которой российская армия, используя мощные оборонительные линии, нанесла тяжёлый удар по обученным НАТО подразделениям ВСУ.

Дэвис уточнил, что считает, что Киев не сможет победить в военном конфликте с Россией, а попытки ВСУ достигнуть такой победы станут причиной того, что ещё больше жителей Украины прольют свою кровь.

«На данный момент неясно, сможет ли Украина призвать сотни тысяч дополнительных военнослужащих, сможет ли Запад произвести такое количество бронетехники и изменит ли это исход конфликта», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля профессор университета Сержи-Понтуаз, редакционный директор французского ежемесячного издания Courrier des Strateges Эдуар Юссон заявил, что украинские военные не сумели показать никаких весомых результатов за шесть недель с начала контрнаступления. Эксперт уточнил, что это, по его мнению, произошло из-за прочной обороны российской армии и отсутствия у ВСУ достаточного воздушного прикрытия для защиты групп штурмовиков.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за весь период попыток наступления с 4 июня не смогли достичь целей ни на одном из направлений в зоне СВО. Глава ведомства указал, что украинские войска продолжают предпринимать попытки наступления.

После этого Шойгу рассказал, что украинское военные понесли тяжёлые потери с момента начала контрнаступления. Так, ВСУ с 4 июня потеряли свыше двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения.