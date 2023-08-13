Щербиновский район, Краснодарский край, 13 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Ребёнок пяти лет погиб в ДТП в станице Старощербиновской Краснодарского края, сообщила региональная Госавтоинспекция в своём Telegram-канале.

Госавтоинспекции Краснодарского края

«Сегодня около полудня в станице Старощербиновской произошло ДТП, в котором погиб пятилетний пассажир скутера», — сообщила Госавтоинспекция.

Ребёнка вёз на скутере Racer 22-летний водитель, как отметили в ведомстве — без права управления. На перекрёстке он должен был пропустить двигавшуюся по главной дороге Toyota Rav4, но не сделал этого.

Произошло столкновение, и Racer отбросило на встречную полосу, по которой ехал Ford Focus. Иномарка налетела на скутер, и в результате ребёнок погиб на месте ДТП до приезда скорой.

«Мальчика перевозил отчим, мотошлемы и специальная защитная экипировка отсутствовали», — сообщили в госавтоинспекции.

Как сообщало ИА Регнум, в Миассе Челябинской области погиб подросток, без прав управлявший автомобилем и столкнувшийся на нём с двумя другими легковушками. Столкновение произошло при выезде на полосу встречного движения. В ДТП пострадала 15-летняя пассажирка, которую вёз подросток.

В Оренбургской области 12 августа погибли двое мальчиков, выехавших на дорогу на электросамокате. Их сбила Lada Granta. Дети скончались в больнице. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.