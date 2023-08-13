Миасс, Челябинская область, 13 августа, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Подросток 16 лет погиб в дорожной аварии в городе Миассе Челябинской области, сообщили 13 августа в ГИБДД.

Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Авария произошла на улице Пушкина возле дома №4. Подросток ехал на автомобиле ВАЗ 2106, не имея водительских прав. На изгибе дороги он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Произошло столкновение с автомобилями Lada Vesta и Isuzu. В машине, управляемой подростком, находился пассажирка.

«В результате ДТП несовершеннолетний водитель ВАЗа от полученных травм скончался в больнице, его пассажирка, девушка 15 лет, получила ранения, госпитализирована», — процитировало представителя госавтоинспекции региональное агентство «Доступ».

Водитель-подросток погиб. От машины осталась груда металла.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа двое подростков погибли в дорожной аварии на трассе Соль-Илецк — Буранное в Оренбургской области.

Юноши ехали на электросамокате, на повороте тот подросток, который управлял транспортным средством, не справился с управлением. Электросамокат столкнулся с ехавшей в попутном направлении Lada Kalina. Оба подростка погибли до приезда скорой помощи.

7 августа детская футбольная команда попала в ДТП в Брюховецком районе Краснодарского края. Машина везла детей на соревнования. В «Газель», перевозившую детей, въехал грузовик. Из десяти находившихся в микроавтобусе подростков один погиб.