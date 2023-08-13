Оренбург, 13 августа, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Двое подростков погибли в ДТП с электросамокатом и легковым автомобилем в Оренбургской области. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

Авария произошла на автодороге Соль-Илецк — Буранное. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель самоката вместе с пассажиром двигался со стороны Соль-Илецка в направлении села Трудовое. Выполняя разворот, подросток не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем марки Lada Kalina которым управлял водитель 1948 года рождения, двигавшийся в попутном направлении.

Несовершеннолетние погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, автомобиль BMW М8 на скорости въехал в столб и загорелся от удара.

Отмечается, что водитель автомобиля BMW М8 за последний год получил 97 уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения, большая часть нарушений была связана с превышением скорости. При этом за несколько дней до смертельного ДТП водитель автомобиля был оштрафован за превышение скорости на 80 километров в час.