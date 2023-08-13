Соль-Илецк, Оренбургская область, 13 августа, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с электросамокатом и легковым автомобилем в Оренбургской области, в результате которого погибли двое детей. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба регионального СК России.

СУ СК России по Оренбургской области

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации следователей, вечером 12 августа на дороге город Соль-Илецк — село Буранное двое несовершеннолетних 11 и 13 лет двигались на электросамокате в сторону села Трудовое и во время разворота выехали на проезжую часть, где столкнулись с легковушкой Lada Granta под управлением 73-летнего водителя.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние получили телесные повреждения, вследствие которых наступила их смерть в медицинском учреждении», — добавляется в сообщении. Ведётся установление причин и обстоятельств аварии.

СУ СК России по Оренбургской области

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что двое детей погибли в результате ДТП с участием электросамоката и легкового автомобиля в Оренбуржье. Несовершеннолетние погибли на месте аварии до прибытия экипажа скорой помощи.

До этого стало известно, что в Москве мужчина на электросамокате насмерть сбил 32-летнюю женщину. Позднее сотрудники полиции задержали 22-летнего молодого человека, сбившего погибшую.