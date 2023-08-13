Москва, 13 августа, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Потери ВСУ за прошедшие сутки в зоне спецоперации на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях составили около 485 военнослужащих, сообщил на брифинге 13 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС ВС России в зоне СВО

На донецком направлении бойцы группировки войск «Южная» при поддержке артиллерией отразили шесть атак ВСУ возле населённых пунктов Белогоровка, Весёлое, Красногоровка и Клещеевка.

«Потери противника за сутки составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — сообщил Конашенков.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку ВСУ возле села Новоегоровка в ЛНР. В бою российские бойцы уничтожили до 45 украинских военных три бронемашины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Группировка войск «Восток» на южнодонецком направлении с помощью ударов артиллерии и авиации нанесла удары по подразделениям ВСУ возле населённых пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР.

«В результате боев уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — сообщил Конашенков.

Также ВСУ потеряли до 60 человек на купянском направлении.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения российской армии начали продвигаться вперёд на купянском направлении. 13 августа начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Сергей Зыбинский рассказал, что российские бойцы заняли на этом направлении два опорных пункта ВСУ и три наблюдательных поста. Накануне он сообщил о взятии под контроль четырёх опорных пункта украинской армии и пяти наблюдательных постов.

Конашенков 11 августа сообщил, что российские бойцы, находящиеся на купянском направлении, воспользовались тем, что противнику нанесли поражение с помощью артиллерии и авиации, и продвинулись в районах села Ольшана и посёлка Першотравневое.