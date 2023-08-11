Москва, 11 августа, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Российские штурмовые отряды на купянском направлении улучшили положение по переднему краю в ходе ведения наступательных действий, сообщил 11 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

По данным Минобороны, на купянском направлении группировка «Запад» воспользовалась результатами огневого поражения, нанесённым украинской армии российскими авиацией и артиллерией, и продолжила наступательные действия на широком фронте.

В результате российские военные улучшили тактическое положение в районах села Ольшана и посёлка Першотравневое Харьковской области.

Кроме того, в районах посёлка Новосёловское в ЛНР, села Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области «Запад» успешно отразил четыре атаки и контратаки подразделений ВСУ.

«Потери противника составили свыше 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица Krab польского производства, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-центре «Запада» 11 августа заявили о пяти отражённых контратаках и одной атаке ВСУ. Контратаки ВСУ предприняли в районе Синьковки и Маньковки, атаку российские военные отразили в районе Новосёловского.

Кроме того, в районе Ольшаны штурмовые группы «Запада» захватили два опорных пункта ВСУ, пять наблюдательных постов и разгромили до взвода пехоты.