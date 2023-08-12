Москва, 12 августа, 2023, 18:01 — ИА Регнум. На купянском направлении российские штурмовики овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 12 августа начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами, пятью наблюдательными постами», — говорится в сообщении.

Зыбинский также уточнил, что российские военные на купянском направлении разгромили более взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана.

Кроме этого, в течение дня российские военные успешно отразили четыре контратаки ВСУ в районе населённого пункта Синьковка и урочища Маньковка. Потери противника составили до взвода живой силы.

Российская артиллерия также нанесла огневое поражение украинским военным в районе населённого пункта Новосёловское, потери противника составили до взвода живой силы.

Зыбинский добавил, что бойцы ВС России ликвидировали гаубицу американского производства М777 в районе Песчаное, четыре миномета 120-мм в районе Синьковка, Кисловка, Берестовое и Стельмаховка.

Помимо этого, разведывательно-ударное отделение барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожило САУ М109 «Паладин» ВСУ в районе балки Шевцов Яр.

Как сообщало ИА Регнум, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 10 августа заявил, что российские военные силы занимают позиции ВСУ и выравнивают линию обороны на купянском направлении.

Перед этим замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на прошлой неделе на купянском направлении в районе Харькова шли тяжёлые бои. По её словам, это направление стало «очень горячим».

В Минобороны России 12 августа заявили, что российские военные улучшили позиции на купянском направлении. По сообщении ведомства, за сутки бойцы успешно отразили восемь атак и контратак ВСУ в районах населённых пунктов Новосёловское, Першотравневое, Синьковка, а также урочища Маньковка.