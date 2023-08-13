Купянск, Украина, 13 августа, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Российские штурмовые группы группировки войск «Запад» захватили два опорных пункта Вооружённых сил Украины на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорным пунктами, тремя наблюдательными постами», — сказал Зыбинский, добавив, что противник потерял до взвода пехоты.

Кроме того, экипажи тяжёлых огнемётных систем нанесли удар по опорному пункту подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки, барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил польскую САУ Krab в районе балки Шевцова Яра.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что отряды «Западной» группировки войск ВС РФ улучшили свои позиции на купянском направлении. По его словам, за сутки было успешно отражено восемь атак и контратак противника.