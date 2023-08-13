Берлин, 13 августа, 2023, 12:09 — ИА Регнум. До конца этого года немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине новейшие беспилотники Luna NG, имеющие возможность бесшумного запуска. Об этом 12 августа сообщила немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание назвало Luna NG «супердронами», обладающими способностью «видеть и слышать».

Уточняется, что в комплект будут входить наземная станция управления с несколькими дронами и стартовая катапульта. При этом аббревиатура NG в названии беспилотника означает New Generation (новое поколение) и эта модель — модернизированный вариант уже поставленных ВСУ дронов. Стоимость контракта не уточняют.

Масса дрона Luna NG составляет 40 кг, он может находиться в воздухе 6–8 часов и способен выполнять задачи на расстоянии 100 км и на высоте до 5 км. Беспилотник можно бесшумно запустить с помощью складной походной катапульты на любой местности. Также он крайне лёгок в управлении благодаря автоматизации.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые способны достичь Москвы. В бундесвере подтвердили эту информацию.

Немецкое издание Der Spiegel 11 августа сообщило, что власти ФРГ намерены в ближайшие месяцы поставить на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По данным журнала, канцлер Германии Олаф Шольц при этом обеспокоен возможностью нанесения ВСУ ударов по территории России этим оружием.

Позднее ведомство канцлера и минобороны Германии опровергли сообщения СМИ о якобы уже принятом решении передать Украине ракеты Taurus. По словам высокопоставленного немецкого чиновника, подготовка к принятию решения не ведётся.