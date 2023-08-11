Берлин, 11 августа, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Правительство Федеративной Республики Германии планирует в ближайшие месяцы предоставить Вооружённым силам Украины дальнобойные крылатые ракеты Taurus из запасов бундесвера. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум Бундесвер

По информации источника, канцлер Германии Олаф Шольц предполагает, что передача крылатых ракет Taurus позволит полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. Канцлер по-прежнему обеспокоен возможной эскалацией украинского конфликта.

«Министерство обороны ФРГ обратилось к производителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование», — говорится в публикации Der Spiegel.

Немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух — поверхность» большой дальности Taurus является аналогом крылатой ракеты Storm Shadow совместной англо-французской разработки. На вооружении ФРГ Taurus находится с декабря 2005 года.

Как передавало ИА Регнум, согласно проведённому с 4 по 7 августа институтом общественного мнения Forsa опросу, более половины немецких граждан выступили против поставок крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины. По результатам опроса, только 28% опрошенных посчитали правильным это решение, 66% назвали его ошибкой.