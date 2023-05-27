Берлин, 27 мая, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Киевские власти официально запросили у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые могут преодолеть расстояние до Москвы. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

FAZ: Украина выпрашивает у Германии крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы
Schriever.af.mil
Ракета

По информации издания, министерство обороны ФРГ подтвердило, что Украина запросила Taurus.

Отмечается, что эти ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые Запад обещал Киеву. И в этой связи у Берлина есть опасения, что Украина будет использовать Taurus в попытках нанести удар по Москве.

«Крылатая ракета может пролететь 500 км. Таким образом, с украинской границы она способна добраться до Москвы. Поэтому некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны», — предположили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, Запад должен поставить Киеву всё вооружение, что украинская армия сможет использовать, в том числе германо-шведские крылатые ракеты Taurus. Так считает депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. По его мнению, крылатые ракеты Taurus, дальность действия которых составляет до 400–500 км, были бы «очень полезным вкладом Германии».