Берлин, 27 мая, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Киевские власти официально запросили у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые могут преодолеть расстояние до Москвы. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

Schriever.af.mil Ракета

По информации издания, министерство обороны ФРГ подтвердило, что Украина запросила Taurus.

Отмечается, что эти ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые Запад обещал Киеву. И в этой связи у Берлина есть опасения, что Украина будет использовать Taurus в попытках нанести удар по Москве.

«Крылатая ракета может пролететь 500 км. Таким образом, с украинской границы она способна добраться до Москвы. Поэтому некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны», — предположили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, Запад должен поставить Киеву всё вооружение, что украинская армия сможет использовать, в том числе германо-шведские крылатые ракеты Taurus. Так считает депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. По его мнению, крылатые ракеты Taurus, дальность действия которых составляет до 400–500 км, были бы «очень полезным вкладом Германии».