Москва, 12 августа, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции отряды «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю. Об этом 12 августа в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Макеев|РИА Новости

Также, добавил представитель оборонного ведомства, Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли на купянском направлении до 70 военных убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».

«За сутки успешно отражено восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское ЛНР, Першотравневое, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области», ― сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 11 августа, российские военные группировки «Запад» отразили одну атаку и пять контратак ВСУ на купянском направлении. Штурмовые группы в районе села Ольшана в Харьковской области захватили два опорных пункта, пять наблюдательных постов ВСУ и разгромили до взвода пехоты. Украинская армия при этом потеряла до взвода живой силы.

Как заявили в Минобороны, за сутки на купянском направлении российские силы воспользовались результатами огневого поражения, нанесённого украинской армии российскими авиацией и артиллерией, и продолжили наступательные действия на широком фронте. В ходе ведения наступательных действий они улучшили положение по переднему краю.