Москва, 11 августа, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Российские военные группировки «Запад» отразили одну атаку и пять контратак ВСУ на купянском направлении, заявил 11 августа начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Евгений Биятов/РИА Новости

Контратаки ВСУ российские военные отразили в районе села Ольшана в Харьковской области. При этом «Запад» захватил два опорных пункта, пять наблюдательных постов ВСУ и разгромил до взвода пехоты.

«Кроме этого, в течение дня противником проведено пять контратак силами подразделений 47, 67 и 14 отдельных механизированных бригад на наши позиции в районе населённого пункта Синьковка и урочища Маньковка. Все контратаки успешно отражены», — сказал Зыбинский.

ВСУ при этом потеряли до взвода живой силы.

Кроме того, ВСУ провели одну атаку на позиции российских войск в районе посёлка Новосёловское в ЛНР. Российские военные отразили её.

«Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, потери противника составили до взвода живой силы», — отметил военный.

ВСУ потеряли военную технику в ходе контрбатарейной борьбы: в районе села Петропавловка в Харьковской области российские артиллеристы уничтожили самоходную артустановку Krab производства Польши.

Также «Запад» уничтожил артиллерийскими ударами пункт боепитания ВСУ в районе урочища Маньковка. Удары барражирующих боеприпасов «Ланцет» взорвали два автомобиля ВСУ в районе села Подолы в Купянском районе Харьковской области.

По данным пресс-службы «Запада», экипажи российских ударных вертолётов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 нанесли 11 авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств дислокаций ВСУ в районе Новосёловского и сёл Синьковка и Кисловка.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 10 августа заявили, что на купянском направлении штурмовые отряды «Запада» улучшили положение по переднему краю в ходе наступления. За сутки они отразили семь контратак в районах пунктов Новоселовского, Синьковки и Маньковки.

ВСУ при этом потеряли более 55 военных, две боевые бронемашины, три автомобиля, САУ М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 американского производства.