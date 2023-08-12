Вашингтон, 12 августа, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Группа из 12 американских законодателей от Республиканской партии потребовала от президента Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на 24 миллиарда долларов. Текст послания опубликовал в социальной сети Twitter член палаты представителей Уоррен Дэвидсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Просим вас отозвать свой запрос <…> и придерживаться ограничений на расходы, установленных законом о финансовой ответственности», — говорится в тексте обращения.

В послании также говорится о неправомерности действий главы государства и усталости жителей США от финансирования конфликтов. Авторы письма отметили, что запрос Байдена усугубляет неконтролируемые дефицитные расходы и предполагает обход двухпартийного соглашения о потолке госдолга.

Как сообщало ИА Регнум, в Конгрессе США считают, что Байден плохо доносит до американцев «важность» помощи Украине. Так, сторонники Украины на Капитолийском холме жаждут, чтобы американский президент активизировал свои доводы в пользу того, почему США должны направлять больше денег.

11 августа член палаты представителей от Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что США не могут себе позволить выделять новые миллиарды долларов на помощь Украине. Она указала, что властям следует сосредоточить внимание на решении собственных проблем, и напомнила, что долги США перевалили за $32 трлн.

Байден 10 августа запросил у Конгресса США дополнительные $13,1 млрд, которые пойдут на военную помощь Украине. В частности, порядка $9,5 млрд направят на снаряжение для ВСУ и восполнение запасов министерства обороны.

Члены палаты представителей США могут не согласовать выделение средств на военную помощь Украине, так как помощь, выделенная Киеву раньше, не принесла успехов ВСУ.