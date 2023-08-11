Вашингтон, 11 августа, 2023, 18:44 — ИА Регнум. В конгрессе США считают, что Байден плохо доносит до американцев «важность» помощи Украине, сообщил CNN.

Whitehouse.gov

«Сторонники Украины на Капитолийском холме жаждут, чтобы президент Джо Байден активизировал свои доводы в пользу того, почему США должны направлять больше денег», — говорится в тексте материала.

По информации канала, самые ярые защитники помощи Украине публично и в частном порядке заявляли Белому дому, что им нужно сделать больше, чтобы объяснить «стратегические выгоды отправки американских денег за границу». Среди них лидер республиканского большинства Митч Макконнелл, который изо всех сил старается смягчить беспокойство за рубежом по поводу того, что республиканцы теряют интерес к поддержке подобных усилий.

Дугой член Республиканской партии сказал, что американцы хотят знать, что их деньги расходуются хорошо и эффективно.

Представители администрации признают, что относительно медленные успехи Вооружённых сил Украины (ВСУ) в последние месяцы затруднили сплочение американцев по сравнению с началом спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа член палаты представителей от Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что США не могут себе позволить выделять новые миллиарды долларов на помощь Украине в то время, когда граждане страны находятся в тяжёлом положении. Она указала, что властям следует сосредоточить внимание на решении собственных проблем и напомнила, что долги США перевалили за $32 трлн, а бездомность в США достигла рекордного за всё время уровня.

Байден 10 августа запросил у Конгресса США дополнительные $13,1 млрд, которые пойдут на военную помощь Украине. В частности, порядка $9,5 млрд направят на снаряжение для Украины и на восполнение запасов министерства обороны, $3,6 млрд ― на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку.