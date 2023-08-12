Москва, 12 августа, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В Москве началась церемония прощания с народной артисткой СССР, актрисой театра и кино Верой Васильевой. Гражданская панихида проходит в Московском академическом театре сатиры, в котором Васильева прослужила 75 лет.

Михаил Метцель/ТАСС Актриса Вера Васильева

Проводить в последний путь артистку, которая умерла на 98-м году жизни, пришли десятки поклонников её таланта, коллеги, родственники. В зале играет негромкая музыка. Люди несут цветы.

В 14:30 мск состоится отпевание Васильевой в храме Христа Спасителя. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.

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Как сообщало ИА Регнум, о смерти актрисы стало известно утром 9 августа. Народная артистка умерла днём ранее в возрасте 97 лет. Коллектив Театра сатиры, в котором служила Васильева с 1948 года, выразил соболезнования близким, друзьям и почитателям её таланта.

Крестница народной артистки СССР Дарья Милославская рассказала, что незадолго до смерти Васильевой стало плохо из-за 30-градусной жары, которая стояла в регионе. По её словам, август артистка проводила с ней и её семьей на даче в Подмосковье. 7 августа Васильева чувствовала себя хорошо, гуляла и общалась с близкими, но неожиданно ей стало плохо. Состояние актрисы ухудшилось ночью.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Веры Васильевой. Глава государства назвал уход из жизни российской и советской актрисы невосполнимой утратой для отечественной культуры и Театра сатиры.

Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Актрисой Театра сатиры Васильева стала в марте 1948 года и сыграла с того момента более 60 ролей. Одной из её лучших ролей стала роль графини Альмавивы в спектакле режиссёра Валентина Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Огюста Бомарше (1968).

В 1945 году она дебютировала в кино в эпизодической роли в картине «Близнецы», а первую большую роль сыграла в 1947 году — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» Ивана Пырьева.