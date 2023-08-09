Москва, 9 августа, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Уход из жизни российской и советской актрисы, народной артистки СССР Веры Васильевой — это невосполнимая утрата для отечественной культуры и Театра Сатиры, в котором она прослужила более 75 лет. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина родным и близким актрисы, опубликованной 9 августа на сайте Кремля.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Актриса Вера Васильева

«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Кончина Веры Кузьминичны Васильевой — большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет», — говорится в послании.

Глава государства отметил, что Васильева была по-настоящему народной артисткой, талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством которой восхищались миллионы людей.

Президент подчеркнул, что актриса останется такой в памяти близких, друзей, коллег и почитателей её яркого и самобытного таланта.

Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на Московский академический театр сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в Москве на 98-м году жизни.

Актриса с 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры, где одной из её лучших ролей стала роль графини Альмавивы в спектакле режиссёра Валентина Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Огюста Бомарше (1968). Также она снялась в более чем 40 кинокартинах, включая фильмы «Свадьба с приданым» (1953), «Звезда экрана» (1974), «Похождения зубного врача» (1965) и «Выйти замуж за капитана» (1985).