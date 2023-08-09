Москва, 9 августа, 2023, 09:31 — ИА Регнум. В Москве скончалась советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева. Ей было 97 лет. Об этом 9 августа сообщили в Московском академическом театре сатиры, актрисой которого была Васильева.

Максим Блинов/РИА Новости Народная артистка СССР Вера Васильева

«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки», ― говорится в сообщении на сайте театра.

Коллектив театра выразил соболезнования близким, друзьям и легиону её почитателей.

Уточняется, что Васильева умерла 8 августа. О дате прощания пообещали объявить дополнительно.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Ещё будучи студенткой, в 1945 году дебютировала в кино в эпизодической роли в картине «Близнецы». Первую большую роль сыграла в 1947 году — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» Ивана Пырьева. За эту роль была отмечена Сталинской премией. После этого фильма зритель её заметил.

Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. В частности, «Свадьба с приданым» (1953), комедия «Звезда экрана» (1974), драма «Несовершеннолетние» (1976), музыкальная комедия «Карнавал» (1981), мелодрама «Выйти замуж за капитана» (1985), комедийная лента «Похождения зубного врача» (1965).

Актрисой Московского академического театра сатиры Васильева стала 27 марта 1948 года. Сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле Валентина Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).

В 1986 году Васильеву удостоили звания народной артистки СССР.