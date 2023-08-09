Москва, 9 августа, 2023, 14:40 — ИА Регнум. В Москве на 98-м году жизни умерла советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева, сообщили 9 августа в Театре сатиры.

Рабаков/РИА Новости Актриса Вера Васильева (графиня Альмавива) в сцене из спектакля режиссера В. Плучека по пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

«Народная артистка СССР, уникальная, всенародная, любимая, 75 лет Вера Кузьминична служила в Театре сатиры», — говорится в сообщении.

Коллектив театра выразил соболезнования близким, друзьям и всем почитателям её таланта.

Васильева скончалась 8 августа. Время и место проведения церемонии прощания с актрисой пока не сообщали.

Народная артистка родилась 30 сентября 1925 года в простой семье. Во время войны работала на заводе, помогала фронту. Окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции.

На протяжении 20 лет Васильева была секретарём Союза театральных деятелей России, занималась оказанием помощи коллегам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В 1945 году она дебютировала в кино в эпизодической роли в картине «Близнецы», а первую большую роль сыграла в 1947 году — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» Ивана Пырьева. За эту роль она получила Сталинскую премию. Как потом вспоминала сама актриса, Сталин коротко распорядился: «Она хорошо сыграла, надо ей премию дать».

Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. Среди них: «Свадьба с приданым» (1953), комедия «Звезда экрана» (1974), драма «Несовершеннолетние» (1976), музыкальная комедия «Карнавал» (1981), мелодрама «Выйти замуж за капитана» (1985), комедийная лента «Похождения зубного врача» (1965).

В 1986 году Васильеву удостоили звания народной артистки СССР. Её профессиональные заслуги отмечены и другими орденами, премиями и званиями.

Актрисой Московского академического театра сатиры Васильева стала 27 марта 1948 года. Сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле Валентина Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968). В 2015 году, перед 90-летием, актриса получила роль Ирмы Гарленд в спектакле «Роковое влечение».

Настоящей сенсацией последних лет стал спектакль «Вера», который Васильева фактически придумала сама. В основе спектакля — мемуары народной артистки СССР Веры Кузьминичны Васильевой.