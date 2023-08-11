Вашингтон, 11 августа, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Уровень дела сына президента США Хантера Байдена повысили до спецпрокурора. Об этом 11 августа заявил министр юстиции, генпрокурор США Меррик Гарленд.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что статус спецпрокурора получит прокурор штата Делавэр Дэвид Уайсс, который ведёт расследование.

«Уайсс сообщил мне, что, по его мнению, его расследование достигло такой стадии, на котором ему следует продолжать работу как спецпрокурору. Он попросил, чтобы его назначили на эту должность», — сказал Гарленд.

Он отметил, что рассмотрел запрос и обстоятельства дела, и не нашёл причин не назначить Уайсса специальным прокурором.

«Назначение подтверждает мою приверженность предоставить все ресурсы, которые он запрашивает. Оно также подтверждает, что Уайсс обладает всеми полномочиями, необходимыми для проведения тщательного расследования», — резюмировал министр юстиции.

Как сообщало ИА Регнум, суд штата Делавэр решил отложить вынесение вердикта Хантеру Байдену, адвокатам и прокурорам выделили 30 дней для дополнительной информации по уточнению деталей сделки о признании Байденом-младшим своей вины. Его обвинили в двух эпизодах с «умышленной неуплатой налогов», в 2017 и 2018 годах он не заплатил более $100 тыс., что грозило тюремным сроком в 12 месяцев по каждому из пунктов обвинений. Байдена-младшего также обвинили во владении оружием в период злоупотребления запрещёнными препаратами (ещё 10 лет тюрьмы). 26 июля телеканал CNN сообщил, что он якобы отказался признавать свою вину в неуплате налогов, из-за чего сорвалась сделка со следствием.

Позднее в США опубликовали меморандум о банковских документах, в котором указано, что семья президента США Джо Байдена в период его работы вице-президентом получала миллионы долларов зарубежного финансирования, в том числе от олигархов из России, Казахстана и Украины. Кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами заявил, что американские поставки вооружения Украине могут быть напрямую связаны с коррупцией семьи Байденов. Но президент Байден опроверг информацию о своём участии в бизнесе сына.