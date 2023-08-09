Вашингтон, 9 августа, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Семья президента США Джо Байдена в период его работы вице-президентом получала миллионы долларов зарубежного финансирования, в том числе от олигархов из России, Казахстана и Украины, говорится в опубликованном 9 августа меморандуме о банковских документах. Документ показал председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей США Джеймс Комер.

«Во время вице-президентства Джо Байдена Хантер Байден продавал его как «бренд», чтобы получить миллионы от олигархов. Ясно, что Джо знал о деловых отношениях своего сына и позволял себе быть «брендом» для обогащения семьи», — прокомментировал он опубликованные сведения.

Это подтверждается недавним заявлением экс-делового партнёра Хантера Девона Арчера о том, что бывший вице-президент с помощью положения «бренда» направлял «сигналы» о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи. В краткой выдержке описывается процесс финансирования, возможно полученного Байденами из-за зарубежа. Комер утверждает, что на сегодняшний день возглавляемый им комитет выявил платежи в интересах семьи Байдена на сумму более $20 млн.

Среди прочего, в документе отмечается, что российская предпринимательница Елена Батурина якобы перевела $3,5 млн долларов в подставную компанию Rosemont Seneca Thornton, связанную с Байденом-младшим и Арчером.

Надзорный комитет палаты представителей также ранее сообщал, что Хантер Байден много раз связывал отца по телефону со своими зарубежными партнёрами, среди которых были и топ-менеджеры украинской энергетической компании Burisma. Белый дом такие обвинения отвергает и подчеркивает, что Джо Байден никогда не имел отношения к бизнесу сына.

Как заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами, американские поставки вооружения Украине могут быть напрямую связаны с коррупцией семьи Байденов. Он сказал, что целью американских вооружённых сил является продвижение интересов США, но по факту страна «бесцельно ведёт какой-то случайный конфликт». Рамасвами предположил, что эти действия могут являться компенсацией за частную взятку в размере пяти млн долларов от Burisma, которую получил член семьи президента Джо Байдена.

Перед этим спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти потребовал инициировать импичмент американскому лидеру после расследования дела о коррупции, в котором фигурирует его сын Хантер. Маккарти выразил убеждённость, что такой шаг позволит получить доступ ко всей необходимой информации и подчеркнул, что это единственный способ докопаться до истины.

Следователь Джозеф Зиглер также заявил на слушаниях в Конгрессе, что Хантер Байден и его деловые партнёры получили $17 млн от иностранных источников, в том числе $7,3 млн — от украинской энергетической компании Burisma. Он уточнил, что организация выплатила всем участникам коррупционной схемы $6,5 млн. Кроме того, ещё сотни тысяч долларов перечислили консалтинговой фирме Blue Star Strategies, которая сотрудничала с Burisma. Зиглер также рассказал о доказательствах по делу об уклонении Хантера Байдена от уплаты налогов. Следователь призвал Конгресс назначить специального прокурора для дальнейшего расследования. В феврале Джо Байден выразил уверенность, что расследование в отношении его сына не продвинется далеко. Президент обвинил своих политических оппонентов в том, что они начали расследование для давления на него.