Вашингтон, 10 августа, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Ложью назвал президент США Джозеф Байден показания о его участии в бизнесе сына, Хантера Байдена, представленные американскими законодателями. Об этом 9 августа сообщил пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Журналист телеканала Fox News попросил американского лидера прокомментировать выступление Девона Арчера, делового партнёра Хантера Байдена, в Конгрессе США. Утверждается, что Арчер рассказал законодателям об участии Джозефа Байдена в период его вице-президентства в разговорах его сына с партнёрами по громкой связи.

Байден назвал вопрос журналиста «мерзким», а на просьбу пояснить, почему вопрос показался таким, глава Белого дома заявил, что всё, что утверждает журналист, неправда.

В свою очередь, официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс в соцсети X (ранее Twitter) раскритиковал Fox News за вопрос журналиста.

«Fox News может пытаться задавать ложные вопросы, а потом запустить машину дезинформации средствами массовой информации правого толка, но факты остаются фактам», — написал Сэмс и привел информацию, согласно которой Арчер якобы сообщил, что Байден не обсуждал деловые вопросы в телефонных разговорах с участием сына.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США опубликован меморандум о банковских документах, в котором указано, что семья президента США Байдена в период его работы вице-президентом получала миллионы долларов зарубежного финансирования, в том числе от олигархов из России, Казахстана и Украины.

Также кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами, американские поставки вооружения Украине могут быть напрямую связаны с коррупцией семьи Байденов.