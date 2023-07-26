Вашингтон, 26 июля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Сделка сына президента США Хантера Байдена со следствием по делу о неуплате налогов не состоится, сообщил 26 июля телеканал CNN.

Julia Nikhinson — Pool via CNP/Global Look Press Хантер Байден

Прокуратура не смогла заключить сделку с сыном президента Джо Байдена по делу об умышленной неуплате налогов. Телекомпания, ссылаясь на представителей, знакомых с делом, отметила, что «сделка сорвалась». Других подробностей не приводится.

Хантер Байден должен был предстать перед судом американского штата Делавэр, где он собирался признать вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. В рамках соглашения о признании вины прокуроры министерства юстиции собирались просить суд вынести сыну американского лидера условный срок.

Как сообщало 4 мая ИА Регнум, прокуратура США готовилась предъявить Байдену-младшему обвинения в нарушениях, связанных с неуплатой налогов и незаконным владением оружием. Расследование длилось четыре года, его продвигала Республиканская партия. Считалось, что это станет доказательством того, что семья президента США замешана в коррупционных схемах. Тогда же сообщалось, что юристы Хантера Байдена встречались с представителями прокуратуры и просили не выдвигать обвинения или сократить их.

В июле Хантера Байдена заподозрили в получении $17 млн из-за рубежа. На слушаниях в Конгрессе следователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер заявил, что Байден-младший и его деловые партнёры получили миллионы от иностранных источников, в том числе 7,3 млн — от украинской энергетической компании Burisma. Следователь также сообщил об имеющихся у него доказательствах в пользу обвинений в отношении Байдена-младшего по делу об уклонении от уплаты налогов.

В мае стало известно, что сенатор США Чарльз Грэссли и конгрессмен Джеймс Комер потребовали от ФБР и министерства юстиции предоставить информацию, которая касается деятельности Джо Байдена в период его работы на посту вице-президента. Парламентарии подозревают главу государства в причастности к коррупционной схеме со взяткой. Авторы письма заподозрили Байдена в том, что он, будучи вице-президентом страны, участвовал в даче взятки иностранному гражданину. При этом в ноябре Комер написал о том, что комитет палаты представителей Конгресса США по надзору выявил более 50 стран, в которых семья Джо Байдена пыталась вести бизнес.