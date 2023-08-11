Захарова назвала киевский режим злокачественным новообразованием в Европе
Москва, 11 августа, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим неонацистским злокачественным новообразованием на теле Восточной Европы.
«Он зигует, устраивает факельные шествия, притесняет еврейское население и, конечно, исповедует тотальную русофобию», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Дипломат сообщила, что в открытом доступе появились новые документы, свидетельствующие об угнетении татар-мусульман на Украине. Журналисты турецкого издания «Айдынлык» получили доступ к переписке замначальника третьего сектора управления госбезопасности СБУ по Херсонской области. Так, по данным СБУ, крымскотатарское население Украины продолжает создавать угрозу территориальной целостности и конституционному строю. Документ также полон уничижительных характеристик татарского населения.
Кроме того, дипломат отметила, что пока в российском Крыму и на новых территориях все этносы и народы живут в мире, развиваются, говорят на своём языке, поддерживают свою идентичность, неонацисты из Киева продолжают пытаться построить мононациональное государство. Как указала Захарова, украинским нацистам плевать, кто подпадёт под каток репрессий: русские, евреи, цыгане, татары или закарпатские венгры.
В июне польское издание Mysl Polska сообщило, что неонацистов на Украине становится больше, при этом относятся к ним всё спокойнее. По мнению журналистов издания, люди с нацистской символикой стали чаще появляться на улицах Польши, куда прибыло огромное число украинских беженцев. Ещё несколько лет назад демонстрация такой символики могла стать поводом для возбуждения уголовного дела, подчеркнули в статье.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 8 июня заявил, что усилиями стран Запада на Украине создан плацдарм неонацизма. Российская спецоперация нужна, чтобы разгромить его и демилитаризировать Украину.