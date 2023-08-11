Москва, 11 августа, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим неонацистским злокачественным новообразованием на теле Восточной Европы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Он зигует, устраивает факельные шествия, притесняет еврейское население и, конечно, исповедует тотальную русофобию», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат сообщила, что в открытом доступе появились новые документы, свидетельствующие об угнетении татар-мусульман на Украине. Журналисты турецкого издания «Айдынлык» получили доступ к переписке замначальника третьего сектора управления госбезопасности СБУ по Херсонской области. Так, по данным СБУ, крымскотатарское население Украины продолжает создавать угрозу территориальной целостности и конституционному строю. Документ также полон уничижительных характеристик татарского населения.

Кроме того, дипломат отметила, что пока в российском Крыму и на новых территориях все этносы и народы живут в мире, развиваются, говорят на своём языке, поддерживают свою идентичность, неонацисты из Киева продолжают пытаться построить мононациональное государство. Как указала Захарова, украинским нацистам плевать, кто подпадёт под каток репрессий: русские, евреи, цыгане, татары или закарпатские венгры.

В июне польское издание Mysl Polska сообщило, что неонацистов на Украине становится больше, при этом относятся к ним всё спокойнее. По мнению журналистов издания, люди с нацистской символикой стали чаще появляться на улицах Польши, куда прибыло огромное число украинских беженцев. Ещё несколько лет назад демонстрация такой символики могла стать поводом для возбуждения уголовного дела, подчеркнули в статье.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 8 июня заявил, что усилиями стран Запада на Украине создан плацдарм неонацизма. Российская спецоперация нужна, чтобы разгромить его и демилитаризировать Украину.