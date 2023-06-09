Варшава, 9 июня, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Неонацистов на Украине становится больше, при этом относятся к ним всё спокойнее. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Степан Бандера

Неонацисты и необандеровцы всех мастей, которые воюют на стороне киевского режима, не вызывают никакого дискомфорта. Более того, эти формирования открыто прославляются, говорится в статье.

«Уровень принятия тенденций, которые можно окрестить — с российской, но и с польской точки зрения — неонацистскими на Украине, заметно вырос. Мы наблюдаем это каждый день», — констатирует автор статьи Матеуш Пискорский.

По его словам, люди с нацистской символикой стали чаще появляться на улицах Польши, куда прибыло огромное число беженцев с Украины. Ещё несколько лет назад демонстрация такой символики могла стать поводом для возбуждения уголовного дела.

Процесс нацификации на Украине ширится, заявил Пискорский.

Он добавил, что для Европы в связи с развитием российско-украинского конфликта возможны три сценария. Первый — эскалация с расширением театра военных действий на Польшу. Второй — подписание перемирия с последующим, ещё более сильным конфликтом. Третий сценарий — весьма желаемый, но утопический — суверенизация Европы с недопущением вмешательства англосаксов во внутренние дела государств.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ заявил, что усилиями стран Запада на Украине создан плацдарм неонацизма. Российская СВО нужна, чтобы разгромить его и демилитаризировать Украину, также представляющую угрозу с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия.