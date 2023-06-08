Минск, 8 июня, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Провести демилитаризацию Украины нужно потому, что она представляет угрозу как для России, так и для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом, заявил 8 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«Наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у российских границ», — указал Патрушев.

По его словам, демилитаризировать Украину нужно ещё и потому, что она представляет угрозу с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия.

Патрушев подчеркнул, что у специальной военной операции есть конкретные цели, от достижения которых зависят жизни миллионов людей, «спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида, который творился восемь лет украинскими неонацистами».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что страна одержит победу в ходе спецоперации по защите Донбасса. Глава государства указал, что Россия защищает свою землю и после победы станет гарантом мира и безопасности для всех народов.

Боевые действия на Украине были начаты задолго до проведения специальной военной операции, отмечал российский лидер. Киев развязал военные действия против мирных жителей Донбасса в 2014 году, когда был совершён государственный переворот. Именно после этого последовали события в Крыму и решение Донбасса стать независимым, а затем и воссоединиться с РФ.

Как сообщало ИА Регнум, РФ начала СВО в феврале 2022 года. Как отмечали в Кремле, Москва намерена остановить войну Киева против жителей Донбасса, а также обеспечить собственную безопасность за счёт денацификации и демилитаризации киевского режима.