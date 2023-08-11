Москва, 11 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации потери в живой силе Вооружённых сил Украины составили до 330 военных на трёх направлениях. Об этом 11 августа в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ в районах Невельского, Белогоровки, Старомихайловки, Малоильиновки и Веселого в ДНР.

«За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих, семь боевых машин пехоты, два пикапа, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также две гаубицы Д-20», ― добавил представитель оборонного ведомства.

На южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30. Кроме того, ВС России сорвали попытку противника провести разведку боем в районе Старомайорского.

На краснолиманском направлении бойцы группировки войск «Центр в районе Кременной и Новоегорьевки отразили две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ.

«За сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20», ― указал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на краснолиманском направлении действует украинский спецназ «Железные волки». Этот батальон входит в состав 1-й бригады специального назначения ВСУ. По словам Марочко, боевики батальона проводят карательные операции — в отношении мирных граждан и самовольно покинувших позиции военных ВСУ.

Днём ранее, 10 августа, потери ВСУ на четырёх направлениях превысили 600 военнослужащих. Так, на краснолиманском направлении российские подразделения уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубицу «Мста-Б».

На донецком направлении «Южная» группировка войск с помощью артиллерии и авиации отразила 17 атак ВСУ в районах Белогоровки, Новомихайловки и Артёмовска и уничтожила до 290 военных.