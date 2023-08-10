Москва, 10 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Потери ВСУ за прошедшие сутки в зоне спецоперации на краснолиманском, донецком, южнодонецком и запорожском направлениях составили около 605 военнослужащих, сообщил на брифинге 9 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что авиация и артиллерия российской армии группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении отразили атаку штурмового отряда ВСУ возле села Терны в ДНР.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация», — сообщил Конашеков.

На донецком направлении «Южная» группировка войск с помощью артиллерии и авиации отразила 17 атак ВСУ в районах Белогоровки, Новомихайловки и Артёмовска. В этом районе украинская армия потеряла до 290 убитыми и ранеными, а также три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую артиллерийскую систему М777, САУ «Акация» и две гаубицы Д-20.

Также украинская сторона на южнодонецком направлении предприняла две неудачные атаки и потеряла более 130 военнослужащих, две бронемашины и САУ «Гиацинт-С».

«На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка», — добавил Конашенков.

На этом направлении ВСУ потеряли до 125 украинских военных, один танк, две бронемашины, два автомобиля, три гаубицы «Мста-Б», а также Д-20 и Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что штурмовые подразделения ВСУ смогли ненадолго закрепиться в северной части посёлка Урожайное, но потом российские бойцы выбили их. Он рассказал, что после ударов авиации и артиллерии противник вернулся на прежние позиции, понеся потери и оставив бронетехнику.

Попавший в плен украинский военный Юрий Романюк рассказал журналистам, что на Украине почти не осталось мужчин, которые могут пойти на фронт. Он сообщил, что из страны уехали, кто имел такую возможность, в том числе были те, кто переодевался в женскую одежду.