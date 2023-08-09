Луганск, 9 августа, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинский спецназ «Железные волки» действует на краснолиманском направлении.

Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

«На краснолиманском направлении работает украинский спецназ», — написал он в своём Telegram-канале.

Батальон «Железные волки» входит в состав 1-й бригады специального назначения ВСУ. По словам Марочко, боевики батальона проводят карательные операции — в отношении мирных граждан и самовольно покинувших позиции военных ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Марочко, на краснолиманском, а также купянском и донецком направлениях у ВСУ упала боевая эффективность. Украинская армия понесла на этих направлениях большие потери.

При этом командование ВСУ старается восполнять потери, отправляя в зону боевых действий неподготовленных людей. Это снижает эффективность боевых действий ВСУ, как и плохое снабжение.